Названа возможная причина крушения самолета Ан-26 на Камчатке

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Возможной причиной падения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. Об этом во вторник, 6 июля, заявил заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.

По его словам, строить какие-либо предположения в данный момент рано. Однако на месте трагедии был сильный боковой ветер. Он и мог стать причиной катастрофы.

Также Горб сообщил, что, вероятнее всего, самолет врезался в скалу недалеко от берега, так как основная часть обломков находится у ее подножья.

Фото: Telegram / Камчатка № 1

— Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря, — цитирует замдиректора РИА Новости.

Такую же версию случившегося высказал и начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 1-го ранга Николай Воскресенский.

— Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море приблизительно в четырех километрах от побережья, — сказал он.

Напомним, первые сообщения о крушении самолета на Дальнем Востоке появились утром во вторник, 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рейс вылетел 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должен был приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).

На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.

Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Позже МЧС опубликовало видео со спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Всю имеющуюся на данный момент информацию о случившейся катастрофе читайте в материале «Вечерней Москвы».