Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять мемориальных досок в память о героях Великой Отечественной войны установят в Москве

Юлия Павлушова

Город
Пять мемориальных досок в память о героях Великой Отечественной войны установят в Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Новопесчаная улица, 19к3 Карта всех событий

Мемориальные доски в память о пяти героях Великой Отечественной войны установят в столице. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города.

До 31 декабря нынешнего года в столице увековечат память Героев Советского Союза Николая Челнокова, Евгения Пепеляева, Федора Акулишнина, Владимира Касатонова и Ивана Злыденного.

Мемориальные таблички установят по адресам улица Новопесчаная, 19, корпус 3; Зеленый проспект, 66, корпус 1; улица Маршала Бирюзова, 8, корпус 1; переулок Сивцев Вражек, 31/13; Ленинградский проспект, 90, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Музей Победы разместил онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков.

Читайте также:
Сергей Собянинмемориал памятипамять
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте