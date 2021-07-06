Пять мемориальных досок в память о героях Великой Отечественной войны установят в Москве
Мемориальные доски в память о пяти героях Великой Отечественной войны установят в столице. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города.
До 31 декабря нынешнего года в столице увековечат память Героев Советского Союза Николая Челнокова, Евгения Пепеляева, Федора Акулишнина, Владимира Касатонова и Ивана Злыденного.
Мемориальные таблички установят по адресам улица Новопесчаная, 19, корпус 3; Зеленый проспект, 66, корпус 1; улица Маршала Бирюзова, 8, корпус 1; переулок Сивцев Вражек, 31/13; Ленинградский проспект, 90, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Ранее Музей Победы разместил онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков.