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Музей Победы разместил онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков

Юлия Курганова

Развлечения
Музей Победы разместил онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Фото: пресс-служба Музея Победы

Онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков представит Музей Победы. На сайте музея во вторник, 29 июня, пользователи смогут познакомиться с виртуальной выставкой, онлайн-экскурсиями, аудиосказками, которые расскажут о подвигах народных мстителей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Онлайн-экскурсия «Подвиг Народа. Сопротивление» познакомит онлайн-посетителей с разделами новой масштабной экспозиции. Гости увидят воссозданный фрагмент небольшого шахтерского городка Краснодона в военные годы.

— Практически сразу после начала войны в тылу врага вспыхнуло народное сопротивление. В лесах формировались партизанские отряды, а в городах их роль взяли на себя подпольные организации. Их цель — не дать врагу ни одного дня почувствовать себя хозяевами на советской земле, — рассказал экскурсовод Павел Федоров.

Музей Победы разместил онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиковФото: пресс-служба Музея Победы

Гид расскажет о том, как появилась одна из самых известных подпольных организаций — «Молодая гвардия». Гости побывают в «квартире подпольщика», увидят печатный станок, на котором делали листовки со сводками совинформбюро, и узнают о том, как юные герои боролись с врагом.

Также в онлайн-программу входят видеоролики о юных подпольщиках Вале Котике и Зине Портновой. Сюжеты вышли в рамках онлайн-ТВ музея.

В рубрике «Галерея Победы» сотрудники учреждения расскажут о двух полотнах из фондов музея. Пользователи увидят картины Николая Соломина «В стане партизанском» и Михаила Ещенко «Портрет партизанки Тамары Лисициан». Искусствовед расскажет о сюжете картин, истории их создания и творческом пути художников.

Для самых маленьких посетителей музей подготовил онлайн-экскурсию «В гостях у партизан» и аудиосказку «Партизан Репка». Малыши познакомятся с бытом партизан, узнают об их подвигах и увидят партизанскую землянку.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что россияне передали Музею Победы свыше 200 экспонатов с начала года. В настоящий момент в фондах музея хранят свыше 300 тысяч предметов. В частности, в 2021 году россияне передали сюда около 130 фотографий, 39 произведений графики и живописи.

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