Кремль не поддержал идею закрыть границы регионов из-за пандемии COVID-19

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Эпидемиологическая ситуация в России не требует закрытия границ между субъектами. Об этом рассказал во вторник, 6 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, власти ряда регионов должны принимать жесткие и оперативные меры для борьбы с коронавирусом.

— В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы, — добавил Песков.

Он подчеркнул, что у руководителей регионов РФ есть ряд специальных полномочий, которые позволяют им принимать самостоятельные решения по антиковидным ограничениям, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ сообщали, что некоторые регионы России готовятся к закрытию границ на фоне увеличения числа случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что внесены изменения, которые позволят туристам, перенесшим COVID-19, заселяться в гостиницы Краснодарского края без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Позже стало известно, что дети до 14 лет смогут заселиться в гостиницы Краснодарского края без сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о медицинском отводе.

До этого сообщалось, что российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса.