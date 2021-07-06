Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кремль не поддержал идею закрыть границы регионов из-за пандемии COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество
Кремль не поддержал идею закрыть границы регионов из-за пандемии COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эпидемиологическая ситуация в России не требует закрытия границ между субъектами. Об этом рассказал во вторник, 6 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, власти ряда регионов должны принимать жесткие и оперативные меры для борьбы с коронавирусом.

— В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы, — добавил Песков.

Он подчеркнул, что у руководителей регионов РФ есть ряд специальных полномочий, которые позволяют им принимать самостоятельные решения по антиковидным ограничениям, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ сообщали, что некоторые регионы России готовятся к закрытию границ на фоне увеличения числа случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что внесены изменения, которые позволят туристам, перенесшим COVID-19, заселяться в гостиницы Краснодарского края без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Позже стало известно, что дети до 14 лет смогут заселиться в гостиницы Краснодарского края без сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о медицинском отводе.

До этого сообщалось, что российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса.

Читайте также:
коронавируспандемиявакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте