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Мурашко рассказал, сколько россиян в день вакцинируются от COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество
Мурашко рассказал, сколько россиян в день вакцинируются от COVID-19
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Ежедневно в России вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек. Об этом во вторник, 6 июля, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время россияне активно прививаются от COVID-19.

— Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных. Еще дополнительно порядка шести тысяч мобильных бригад, — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее Мурашко рассказал о заявках зарубежных компаний на регистрацию вакцин в России. Он также сообщал, что Москва, Подмосковье, Чечня, Белгородская и Тюменская области — лидеры по возрастанию темпов вакцинации от коронавируса среди регионов.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам главы государства, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

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