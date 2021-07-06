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Трое подростков подожгли мемориал «Победа» в подмосковном Можайске

Юлия Павлушова

Происшествия
Трое подростков подожгли мемориал «Победа» в подмосковном Можайске
Фото: Пресс-служба Главного управления региональной безопасности
Россия, Московская область, Можайск, посёлок ХимикКарта всех событий

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне в Можайском городском округе. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на территории мемориала «Победа» напротив ДК «Химик» в сквере на улице Ватутина. Трое несовершеннолетних устроили костер из палок и рекламных листовок. Хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как злоумышленники бегают и машут руками друзьям, которые идут к ним.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

В СМИ отмечают, что каменная стела мемориала не сгорела, но закоптилась.

По словам Григорьевой, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее «ВМ» сообщала, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек-подростков по подозрению в осквернении мемориала в честь Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньев Приморского края.

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