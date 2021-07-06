Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара

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Минфин России завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам. Об этом во вторник, 6 июля, рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта в течение месяца.

В долларах вложили ноль процентов, в евро — 39,7 процента, в юанях — 30,4 процента. А в фунты с иенами — пять процентов и 4,7 процента соответственно. Доля безналичного золота составила 20,2 процента.

В целях формирования фонда в него была зачислена сумма в иностранной валюте, которая равна 31,6 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Ранее китайский эксперт сообщил, что возможная дедолларизация РФ является «протестом, насмешкой и презрением американской гегемонии». В свою очередь, независимый финансовый аналитик рассказал «Вечерней Москве» о причинах и последствиях отказа ФНБ от доллара. Так, причиной отказа от доллара в резервах ФНБ заключается в рисках санкций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости отказа от западных платежных систем. Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам для расчетов с другими странами.