Исландия признала успешным эксперимент по сокращению рабочей недели

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Исландия пришла к «ошеломляющему успеху» в рамках проведенного эксперимента по сокращению рабочей недели. Об этом во вторник, 6 июля, рассказали в британском центре исследований Autonomy.

В стране с 2015 по 2019 год проводили испытания по сокращению рабочей недели с 40 до 35–36 часов без снижения заработной платы. В эксперименте приняли участие три тысячи человек или более одного процента трудоспособного населения Исландии.

Результаты исследования свидетельствуют о готовности государственного сектора к сокращению рабочей недели, пояснили в центре. Другие правительства также могут «извлечь урок» из опыта Исландии, считает директор по исследованиям компании Autonomy Уилл Стронж.

— Короткая рабочая неделя в Исландии говорит нам о том, что в наше время можно не только меньше работать, но и делать это более продуктивно, — подчеркнул представитель исландской некоммерческой организации Alda Гудмундур Харальдсон.

На данный момент 86 процентов работников в Исландии трудятся лишь четыре дня в неделю или же у них есть право перейти на четырехдневную рабочую неделю в будущем. Производительность труда и качество услуг при этом не снизились, пишет ТАСС.

В конце апреля 2021 года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю достаточно перспективна. По его словам, постепенное движение к сокращению рабочего времени является разумным решением.

В начале мая зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России. Позднее Минтруд РФ сообщил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке.