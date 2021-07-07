Названа одна привычка, снижающая риск смертности от возрастных заболеваний

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Исследования и эксперты рекомендуют соблюдать одну привычку, чтобы избежать возрастных заболеваний и увеличить продолжительность жизни. Специалисты советуют не переедать, чтобы снизить риск развития многих заболеваний.

Исследования на животных показали, что снижение нормы потребления калорий на 10-50 процентов может увеличить максимальную продолжительность жизни. А исследования популяций людей, которые известны своим долголетием, тоже выявили связь между низким потреблением калорий, увеличенной продолжительностью жизни и меньшей вероятностью заболевания.

Также ученые отметили, что чередование голодания и приема пищи может помочь улучшить здоровье клеток и увеличить продолжительность жизни.

Профессор Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса отмечает, что четыре исследования как на животных, так и на людях показали, что прерывистое голодание тоже помогает снизить кровяное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

Кроме того, клиническое исследование, проведенное в Университете Торонто, показало, что у 220 здоровых взрослых людей, которые в течение двух лет придерживались диеты с ограниченным количеством калорий, улучшилась память, сообщается на портале Еxpress.

Ранее терапевт рассказал, какое артериальное давление продлевает жизнь. Гипотоники имеют шансы на более продолжительную жизнь, чем люди с другим уровнем артериального давления, пониженное давление грозит лишь усталостью.