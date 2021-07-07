СМИ: Членов экипажа разбившегося Ан-26 допускали к полетам без экзаменов

Фото: МЧС

В 2020 году проверка контролирующими органами «Камчатского авиационного предприятия» (КАП), которому принадлежал разбившийся во вторник, 6 июля, Ан-26, обнаружила множество нарушений. Так, предприятие не обеспечило проведение обучения членов летного экипажа по теоретической подготовке к выполнению полетов в особых условиях, по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания. Такая информация следует из проанализированных журналистами данных СПАРК.

Также выяснилось, что некоторые летчики не прошли подготовку по авиационной безопасности, они не были подготовлены к действиям в аварийных ситуациях и не сдали очередной экзамен по выполнению полетов в условиях сдвига ветра. Нарушения АО «КАП» должно было устранить до 1 сентября 2020 года.

В начале 2021 года Ространснадзор снова выявил нарушения. Два из них были связаны с тем, что предприятие не провело обучение и не организовало сдачу экзамена по выполнению полетов в аварийных ситуациях для более чем 40 летчиков.

Третьим нарушением было то, что не прошедшие подготовку члены экипажа допускались к полетам. «Известия» выяснили, что среди пилотов, которые не прошли обучение, есть предположительно погибшие в авиакатастрофе.

Последнее предписание об устранении нарушений КАП получило в феврале 2021 года, а решить вопрос должно было до 1 марта.

Ранее были найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке.

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что шансов найти живыми пассажиров упавшего Ан-26 почти нет. Он объявил траур по погибшим в авиакатастрофе на три дня. Также глава региона сказал, что власти выделят родным и близким погибших по 500 тысяч рублей.

Оперативная группа под руководством министра транспорта России Виталия Савельева отправится в Палану 7 июля. На место крушения доставят водолазов и спасателей, обученных работать в горной местности, отмечается на сайте правительства края.

Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).

На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Позже МЧС опубликовало видео процесса спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота — он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. По предварительной версии, пилот собирался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу.