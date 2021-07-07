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Суд отказался прекращать дело против Эдварда Била в связи с примирением сторон

Илья Ашуров

Происшествия
Суд отказался прекращать дело против Эдварда Била в связи с примирением сторон
Фото: Telegram LIFE SHOT

Суд отказал в прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. «ВМ») после резонансного ДТП в Москве. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Судом отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Эдуарда Биля в связи с примирением сторон. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля 2021 года в 14:00, — отметил представитель ведомства.

По словам пресс-секретаря Пресненского суда, мера пресечения блогеру оставлена без изменения, в виде запрета определенных действий до 30 декабря 2021 года.

Ранее «ВМ» сообщала, что предварительное слушание по делу Эдварда Била назначили на 7 июля.

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади в Москве Бил на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, Бил в момент аварии двигался со скоростью 115 километров в час на автомобиле марки Audi RS6 Avant, превышая скоростной режим и нарушая ПДД.

14 мая СМИ стали гадать, может ли дело блогера развалиться из-за компенсации пострадавшей? Однако тем же днем следствие отказало пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била в прекращении уголовного дела.

Позже дело передали в прокуратуру.

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