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Реанимационные койки для пациентов с COVID-19 полностью заняли в больнице № 52 в Москве

Юлия Павлушова

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Реанимационные койки для пациентов с COVID-19 полностью заняли в больнице № 52 в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичная больница № 52 на 87 процентов заполнена COVID-положительными пациентами. Реанимационные койки здесь заняты полностью. Об этом в среду, 7 июля, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко.

— Мы сейчас опять в эпицентре борьбы, полностью развернут весь коечный фонд больницы на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, — подчеркнула медик.

Марьяна Лысенко уточнила, что новый штамм COVID-19 представляет серьезную опасность и для молодого поколения. Средний возраст пациентов, попавших в больницу № 52, составляет 51 год, прозвучало в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, за последние сутки в Москве выявили 5621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализирован 1601 человек, скончались от заболевания 104 москвича. В настоящее время на ИВЛ находится 661 человек.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии.

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