Минтранс: Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет

Фото: МЧС

Ни один пассажир и член экипажа не выжил после крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом в среду, 7 июля, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России.

— На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет, — приводятся в сообщении слова министра Виталия Савельева, который возглавляет комиссию по выяснению обстоятельств трагедии.

До этого президент России Владимир Путин попросил губернатора Камчатского края передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших при крушении самолета Ан-26. Соответствующую просьбу российский лидер описал в своей телеграмме главе региона.

Напомним, Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота — он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета. На месте поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела 19 погибших.