В МИД РФ объявили консула Эстонии персоной нон грата

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Консула Эстонии Марта Лятте, которого ранее задержали в Санкт-Петербурге, объявили персоной нон грата. Об этом говорится на сайте МИД РФ в среду, 7 июля.

Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо 7 июля посетила МИД России после задержания Марта Лятте в Санкт-Петербурге. После ее визита эстонского консула объявили персоной нон грата.

Март Лятте должен будет покинуть территорию России в течение 48 часов, говорится в документе. В генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге служили шесть консулов, один из которых — Лятте.

Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте во вторник, 6 июля, при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Эстонского дипломата взяли в Санкт-Петербурге. Сотрудники ФСБ пояснили, что для консула будут приняты меры, так как его деятельность имела враждебный характер по отношению к России.

Ранее в МИД Эстонии завили, что считают задержание в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте «провокацией и постановкой». В Эстонии рассказали, что консула задержали на полтора часа после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете, а затем дипломату выдвинули обвинения. В МИД Эстонии также осудили задержание Лятте.