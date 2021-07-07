Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 миллиона рублей

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Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,525 миллиона рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр транспорта Виталий Савельев в среду, 7 июля.

Родственники получат страховую сумму, размер которой может достигать 2 миллионов 25 тысяч рублей. Еще по миллиону рублей семьям погибших выплатит авиакомпания «Камчатское авиационное предприятие», пояснил Савельев.

По его словам, еще 500 тысяч рублей родственники жертв аварии получат по поручению губернатора Камчатского края.

— Единовременная страховая выплата в случае смерти работника составляет один миллион рублей. Это отдельные деньги, делятся равными долями между лицами, имеющими на них право. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего, — уточнил Савельев.

Он добавил, что дальнейшие выплаты также могут вручать иждивенцам исходя из среднего заработка погибшего, пишет РИА Новости.

Напомним, Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота: он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета. На месте поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела 19 погибших.