Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

Москвичка Евгения Мещерская проходит диспансеризацию в павильоне

Перенесшие коронавирус россияне получат приоритетное право на прохождение углубленной диспансеризации согласно новому порядку Минздрава. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 7 июля.

— Категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке: граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19 при наличии двух и более хронических заболеваний, — говорится в документе.

Приоритетом также обладают переболевшие коронавирусом без хронических заболеваний. Углубленная диспансеризация может проводиться только спустя два месяца после выздоровления человека от COVID-19 при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или в стационаре, отмечается в документе на портале.

Ранее сообщалось об условиях и подробностях прохождения диспансеризации в России. Процедура доступна для всех россиян, с 18 до 40 лет она проводится раз в три года, а после этого осмотр доступен ежегодно.

Получить направление на осмотр можно, позвонив в поликлинику или при помощи записи на прием к врачу общей практики.