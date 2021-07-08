«Деградировала совсем»: пользователи раскритиковали макияж и танец Бузовой

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова станцевала на камеру, но многие подписчики раскритиковали ее. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Знаменитость в ролике повторила популярные в TikTok танцевальные движения. Бузова предстала в топе-бандо, оголяющем живот, а также черных облегающих лосинах и спортивной олимпийке на молнии. При этом на лицо певицы нанесен яркий макияж с фигурными стрелками, а волосы заплетены в дреды.

— Когда работа в кайф — это прекрасно. Врываюсь в рабочую среду с танцами и улыбкой, — написала Бузова в описании к посту.

Фото: instagram.com/buzova86/

Многие подписчики не оценили танцы и макияж звезды.

«В последнее время разочаровалась в Бузовой. Какая- то она не искренняя»; «Оля, увольте вашего стилиста и визажиста»; «Деградировала совсем», — написали фолловеры.

Но нашлись и те, кому понравился образ Бузовой, они одарили телеведущую комплиментами.

«Молодец. Умница, так и надо. На позитиве»; «Бузова — красавица»; «Завораживающий танец. Оля, даешь мастер класс», — высказывались пользователи.

Ранее Аронова прокомментировала приглашение Бузовой в МХАТ. По мнению актрисы, приглашение на сцену непрофессионального артиста необязательно должно вызывать порицание. Важно, чтобы человек смотрелся на сцене органично и талантливо.