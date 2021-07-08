«Оставайтесь людьми»: Юлия Меньшова обратилась к журналистам

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Актриса Юлия Меньшова написала пост на своей странице в соцсети Instagram в разделе Stories перед похоронами отца. Она рассказала о состоянии здоровья выписавшейся из больницы матери, актрисы Веры Алентовой и обратилась к журналистам.

Артистка попросила прессу не беспокоить их с мамой, прося комментарии, на прощании с режиссером, которое пройдет в четверг, 8 июля.

— После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми. Не просите от нас комментариев, — написала Меньшова.

Фото: instagram.com/juliavmenshova/

Ранее Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой после выписки из больницы. По ее словам, мама не была в реанимации, а в данный момент у нее вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих.

Алентова 28 июня была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Незадолго до этого COVID-19 был диагностирован у ее мужа, режиссера Владимира Меньшова. Он скончался 5 июля на 82-м году жизни.