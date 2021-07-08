Московский врач рассказал, как изменить рацион питания в жару

Фото: freepik.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркие дни нужно пить больше воды, употреблять больше овощей, фруктов и зелени.

— В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы, но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков. В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости, — сообщил он.

Медик добавил, что употребление спиртных напитков на солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, так как они нарушают терморегуляцию и нагружают сердечно-сосудистую систему.

Также Тяжельников рассказал, что питание в жару необходимо скорректировать — нельзя употреблять тяжелую пищу, нужно включить в рацион много овощей, фруктов и зелень. Горячим блюдам следует предпочитать холодные, передает РИА Новости.

Ранее были названы опасные для здоровья продукты в жару. Эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко посоветовал не употреблять летом рыбу, паштет и мясо курицы на кости.