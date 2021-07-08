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Рейс из Благовещенска в Москву задержали из-за сообщения о «минировании»

Юлия Курганова

Происшествия
Рейс из Благовещенска в Москву задержали из-за сообщения о «минировании»
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Рейс авиакомпании S7 Благовещенск — Москва задержан в аэропорту вылета в четверг, 8 июля. Причиной стало полученное сообщение о заложенном на борту воздушного судна взрывном устройстве.

О бомбе на лайнере сообщил один из пассажиров. Экипаж самолета принял решение о повторном досмотре судна, пассажиров и багажа.

В настоящее время проводится проверка, сообщает Интерфакс.

Вылета рейса ожидают около 200 пассажиров, с ними работают представители авиакомпании.

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