Ковидная депрессия: психотерапевт объяснил, как коронавирус влияет на эмоциональное здоровье

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У перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции людей может развиться депрессия или постреанимационный синдром. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил врач-психотерапевт Алексей Бобров.

Эксперт уточнил, что из-за всплеска COVID-19 некоторые ученые начали фиксировать такое явление, как ковидная депрессия, возникающая у людей, которые смогли выжить после тяжелого течения болезни.

— Но это понятие искусственное, его не стоит выводить в отдельный сегмент для изучения. Так как при любой тяжелой болезни человек, попадающий в условия интенсивной терапии и реанимационного отделения, начинает испытывать серьезный дискомфорт. Возникает страх смерти, тревожность, появляется синдром критических состояний. Следовательно, как таковой ковидной депрессии не существует, но вероятность возникновения классической депрессии на фоне пережитых физических и эмоциональных потрясений велика, — проинформировал специалист.

Бобров добавил, что стресс, который возникает после тяжелой болезни, может длиться месяцами:

— Даже при физическом выздоровлении тревожность сохраняется. А при отсутствии терапии она способна перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство, возникающее, как правило, после того, как человек пережил крайне тяжелую процедуру лечения опасной болезни или преодолел иные угрозы, которые могли лишить его жизни.

Во время посттравматического стрессового расстройства или депрессии у человека, заметил врач, нарушается сон, теряется жизненный тонус, понижается мыслительная нагрузка, а также могут возникнуть суицидальные мысли.

— Пациенту постоянно снятся кошмары, он вновь и вновь переживает момент, который его больше всего травмировал. При такой клинической картине без помощи специалистов не обойтись, — заметил врач.

Если не оказать своевременную помощь при таком эмоциональном состоянии, то человек может покончить жизнь самоубийством.

Ученые из Стэнфордского университета США и Саарского университета в Германии провели исследование и нашли в головном мозге людей с COVID-19 нейроны, которые особенно страдают при тяжелом течении болезни. Выяснилось, что коронавирус затрагивает определенные клетки мозга, отвечающие за память, мышление и способность к обучению.