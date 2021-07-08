Депрессия, болезнь Альцгеймера, шизофрения: как коронавирус меняет мозг человека
Группа ученых выяснила, что при тяжелом течении COVID-19 вирус затрагивает нейроны за счет которых функционирует мышление, память и способность к обучению. Изменения, которые происходят в головном мозге, напоминают процессы, происходящие при депрессии, болезни Альцгеймера и шизофрении. Насколько реальны такие последствия ковида и как вирус меняет нашу мозговую активность — в материале «Вечерней Москвы».
Коронавирусная инфекция способна вызвать не только поражение легких, сердца, почек и иных внутренних органов, болезнь негативно влияет также на когнитивные способности. У пациентов, перенесших COVID-19, действительно фиксируется снижение памяти, работоспособности и иных интеллектуальных функций. Об этом в разговоре с «ВМ» рассказал врач — невролог-нейрохирург Рустем Гайфутдинов.
Вирус изменяет структуру мозга
По словам эксперта, подобная клиническая картина может возникать не только при тяжелом течении болезни, но при средней и легкой формах.
— При исследованиях было выявлено, что коронавирус негативно влияет на орбитофронтальную кору головного мозга, расположенную в лобных долях и отвечающую за функцию принятия решений, — отметил нейрохирург. — Вирус через транснейрональные пути попадает в лобные участки мозга и достигает до кортикальной зоны. Именно эта часть мозга помогает запоминать информацию и сохранять ее.
По словам врача, инфекция поражает указанные участки, что влияет на работу мозга и приводит к нарушению умственных способностей.
— Поскольку такие случаи известны, то предположения ученых о том, что вирус в некоторой степени видоизменяет структуру мозга, небеспочвенны. Кроме того, этот орган лишается не только некоторых своих функций, а в нем происходят и биохимические изменения, — подчеркнул врач. — Но вот однозначно говорить о том, что при тяжелой форме коронавируса мозг видоизменяется или поражается по такому же принципу, как при болезни Альцгеймера, шизофрении или депрессии, я бы не стал. Этот орган однозначно испытывает негативное воздействие болезни, но каждый случай индивидуален. У кого-то из пациентов этот процесс может действительно протекать по аналогии с перечисленными болезнями. Но это, скорее, исключение из правил. То есть в этом вопросе нет точного ответа и даже не имеется статистика, подтверждающая выводы этих экспертов.
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Что касается причины, по которой коронавирус воздействует на мозговой субстрат, по словам Гайфутдинова, это связано с близким расположением полушарий со слизистой носа и нервными клетками обонятельной системы:
— Возбудитель болезни, попадая через слизистые пути органов дыхания, поражает клетки, которые поддерживают обонятельные нейроны и продолжает свое деструктивное воздействие, продвигаясь все ближе к головному мозгу человека. В результате больной теряет не только обоняние, но и некоторые способности, связанные с умственной деятельностью.
Собеседник «ВМ» уточнил: чем тяжелее протекает коронавирус, тем сильнее орган поражается. При этом когнитивные способности людей, переболевших средней и легкой формой COVID-19, тоже могут страдать, но в незначительной степени.
Вызывает ли корона болезнь Альцгеймера?
В отдельных случаях коронавирусная инфекция способна вызвать в том числе и серьезные заболевания головного мозга. И среди самых частых проявлений эксперты, по словам Гайфутдинова, выделяют болезнь Альцгеймера, энцефалит и энцефалопатию:
— Так как корона затрагивает головной мозг, нарушает когнитивные функции и атакует нейроны, вирус также частично меняет биохимический состав органа, в связи с этим развитие тяжелых болезней, характеризующихся прогрессирующим снижением интеллекта, возрастает. Таким недугом считается болезнь Альцгеймера.
Но нужно учитывать, что он возникает только у тех пациентов, заметил врач, которые имеют генетическую предрасположенность:
— Спровоцировать Альцгеймер при коронавирусе могут также и сердечно-сосудистые расстройства, малоподвижный образ жизни, высокое давление, повышенный сахар в крови. Но повторюсь, что дебютировать болезнь может только при предрасположенности пациента к этому синдрому.
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При этом эксперт уточнил, что сама болезнь может проявиться не сразу, а по истечении нескольких лет после перенесенного SARS-CoV-2:
— Соответственно, чем старше пациент, у которого в роду были болевшие Альцгеймером родственники, тем риск проявления болезни выше. Первый признак недуга проявляется, когда пациент неспособен воспроизвести информацию, услышанную минуту назад, то есть нарушается кратковременная память.
В результате прогрессирования заболевания, по словам медика, возникает потеря долговременной памяти, нарушается речь, человек теряет способность ориентироваться в пространстве и более не в состоянии ухаживать за собой. И постепенная потеря функций организма приводит к летальному исходу.
Ковидная депрессия и шизофрения
В свою очередь врач-психотерапевт Алексей Бобров в разговоре с корреспондентом «ВМ» уточнил, что у пациентов, которые выжили после тяжелой формы коронавирусной инфекции, может возникнуть постреанимационный синдром и даже депрессивное состояние:
— Информация о том, что у некоторых людей возникает депрессия после коронавируса, вполне правдива. Однако я бы хотел внести небольшую ясность. Не нужно так называемую ковидную депрессию, о которой сейчас много говорят, выводить в отдельный сегмент для изучения. Так как при любой тяжелой болезни человек, попадающий в условия интенсивной терапии и реанимационного отделения, начинает испытывать серьезный дискомфорт. Возникает страх смерти, тревожность, появляется синдром критических состояний. Следовательно, как таковой ковидной депрессии не существует, но вероятность возникновения классической депрессии на фоне пережитых физических и эмоциональных потрясений велика.
Стресс, по словам эксперта, не прекращается, даже если пациент благополучно преодолевает тяжелое заболевание:
— Даже при физическом выздоровлении тревожность сохраняется. А при отсутствии терапии она способна перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство, возникающее, как правило, после того, как человек пережил крайне тяжелую процедуру лечения опасной болезни или преодолел иные угрозы, которые могли лишить его жизни.
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При депрессивном или посттравматическом стрессовом расстройстве, уточнил психотерапевт, теряется жизненный тонус, нарушается сон, понижается мыслительная нагрузка и возникают суицидальные мысли.
— Пациенту постоянно снятся кошмары, он вновь и вновь переживает момент, который его больше всего травмировал. При такой клинической картине без помощи специалистов не обойтись, — заметил врач. — В другом случае человек может свести счеты с жизнью, чтобы избавиться от таких душевных мук.
В особой группе риска находятся личности, склонные к шизоидным расстройствам.
— У людей, у которых имеется генетическая предрасположенность к шизофрении и семейный анамнез к нему положительный, при переживании подобных стрессов может проявиться шизоидная психопатия, или, как ее еще называют, расстройство личности, — подчеркнул эксперт.
Проявление психопатии сопровождается отрывом человека от реальности, уходом в себя и нежеланием выстраивать коммуникацию с окружающими:
— Человек начинает испытывать слуховые, вербальные галлюцинации, ему постоянно кажется, что его преследуют. В отдельных ситуациях у больного меняются обонятельные и вкусовые ощущения. И все эти процессы являются последствием пережитого тяжелого заболевания. И не важно что это — коронавирус или любая другая хворь.
В заключение специалист подчеркнул, что шизоидное состояние возникает при условии генетической предрасположенности. У здорового человека, чей семейный анамнез отрицательный к психопатии, недуг развиваться не будет.