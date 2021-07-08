Депрессия, болезнь Альцгеймера, шизофрения: как коронавирус меняет мозг человека

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Группа ученых выяснила, что при тяжелом течении COVID-19 вирус затрагивает нейроны за счет которых функционирует мышление, память и способность к обучению. Изменения, которые происходят в головном мозге, напоминают процессы, происходящие при депрессии, болезни Альцгеймера и шизофрении. Насколько реальны такие последствия ковида и как вирус меняет нашу мозговую активность — в материале «Вечерней Москвы».

Коронавирусная инфекция способна вызвать не только поражение легких, сердца, почек и иных внутренних органов, болезнь негативно влияет также на когнитивные способности. У пациентов, перенесших COVID-19, действительно фиксируется снижение памяти, работоспособности и иных интеллектуальных функций. Об этом в разговоре с «ВМ» рассказал врач — невролог-нейрохирург Рустем Гайфутдинов.

Вирус изменяет структуру мозга

По словам эксперта, подобная клиническая картина может возникать не только при тяжелом течении болезни, но при средней и легкой формах.

— При исследованиях было выявлено, что коронавирус негативно влияет на орбитофронтальную кору головного мозга, расположенную в лобных долях и отвечающую за функцию принятия решений, — отметил нейрохирург. — Вирус через транснейрональные пути попадает в лобные участки мозга и достигает до кортикальной зоны. Именно эта часть мозга помогает запоминать информацию и сохранять ее.

По словам врача, инфекция поражает указанные участки, что влияет на работу мозга и приводит к нарушению умственных способностей.

— Поскольку такие случаи известны, то предположения ученых о том, что вирус в некоторой степени видоизменяет структуру мозга, небеспочвенны. Кроме того, этот орган лишается не только некоторых своих функций, а в нем происходят и биохимические изменения, — подчеркнул врач. — Но вот однозначно говорить о том, что при тяжелой форме коронавируса мозг видоизменяется или поражается по такому же принципу, как при болезни Альцгеймера, шизофрении или депрессии, я бы не стал. Этот орган однозначно испытывает негативное воздействие болезни, но каждый случай индивидуален. У кого-то из пациентов этот процесс может действительно протекать по аналогии с перечисленными болезнями. Но это, скорее, исключение из правил. То есть в этом вопросе нет точного ответа и даже не имеется статистика, подтверждающая выводы этих экспертов.

Что касается причины, по которой коронавирус воздействует на мозговой субстрат, по словам Гайфутдинова, это связано с близким расположением полушарий со слизистой носа и нервными клетками обонятельной системы:

— Возбудитель болезни, попадая через слизистые пути органов дыхания, поражает клетки, которые поддерживают обонятельные нейроны и продолжает свое деструктивное воздействие, продвигаясь все ближе к головному мозгу человека. В результате больной теряет не только обоняние, но и некоторые способности, связанные с умственной деятельностью.

Собеседник «ВМ» уточнил: чем тяжелее протекает коронавирус, тем сильнее орган поражается. При этом когнитивные способности людей, переболевших средней и легкой формой COVID-19, тоже могут страдать, но в незначительной степени.

Вызывает ли корона болезнь Альцгеймера?

В отдельных случаях коронавирусная инфекция способна вызвать в том числе и серьезные заболевания головного мозга. И среди самых частых проявлений эксперты, по словам Гайфутдинова, выделяют болезнь Альцгеймера, энцефалит и энцефалопатию:

— Так как корона затрагивает головной мозг, нарушает когнитивные функции и атакует нейроны, вирус также частично меняет биохимический состав органа, в связи с этим развитие тяжелых болезней, характеризующихся прогрессирующим снижением интеллекта, возрастает. Таким недугом считается болезнь Альцгеймера.

Но нужно учитывать, что он возникает только у тех пациентов, заметил врач, которые имеют генетическую предрасположенность:

— Спровоцировать Альцгеймер при коронавирусе могут также и сердечно-сосудистые расстройства, малоподвижный образ жизни, высокое давление, повышенный сахар в крови. Но повторюсь, что дебютировать болезнь может только при предрасположенности пациента к этому синдрому.

При этом эксперт уточнил, что сама болезнь может проявиться не сразу, а по истечении нескольких лет после перенесенного SARS-CoV-2:

— Соответственно, чем старше пациент, у которого в роду были болевшие Альцгеймером родственники, тем риск проявления болезни выше. Первый признак недуга проявляется, когда пациент неспособен воспроизвести информацию, услышанную минуту назад, то есть нарушается кратковременная память.

В результате прогрессирования заболевания, по словам медика, возникает потеря долговременной памяти, нарушается речь, человек теряет способность ориентироваться в пространстве и более не в состоянии ухаживать за собой. И постепенная потеря функций организма приводит к летальному исходу.

Ковидная депрессия и шизофрения

В свою очередь врач-психотерапевт Алексей Бобров в разговоре с корреспондентом «ВМ» уточнил, что у пациентов, которые выжили после тяжелой формы коронавирусной инфекции, может возникнуть постреанимационный синдром и даже депрессивное состояние:

— Информация о том, что у некоторых людей возникает депрессия после коронавируса, вполне правдива. Однако я бы хотел внести небольшую ясность. Не нужно так называемую ковидную депрессию, о которой сейчас много говорят, выводить в отдельный сегмент для изучения. Так как при любой тяжелой болезни человек, попадающий в условия интенсивной терапии и реанимационного отделения, начинает испытывать серьезный дискомфорт. Возникает страх смерти, тревожность, появляется синдром критических состояний. Следовательно, как таковой ковидной депрессии не существует, но вероятность возникновения классической депрессии на фоне пережитых физических и эмоциональных потрясений велика.

Стресс, по словам эксперта, не прекращается, даже если пациент благополучно преодолевает тяжелое заболевание:

— Даже при физическом выздоровлении тревожность сохраняется. А при отсутствии терапии она способна перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство, возникающее, как правило, после того, как человек пережил крайне тяжелую процедуру лечения опасной болезни или преодолел иные угрозы, которые могли лишить его жизни.

При депрессивном или посттравматическом стрессовом расстройстве, уточнил психотерапевт, теряется жизненный тонус, нарушается сон, понижается мыслительная нагрузка и возникают суицидальные мысли.

— Пациенту постоянно снятся кошмары, он вновь и вновь переживает момент, который его больше всего травмировал. При такой клинической картине без помощи специалистов не обойтись, — заметил врач. — В другом случае человек может свести счеты с жизнью, чтобы избавиться от таких душевных мук.

В особой группе риска находятся личности, склонные к шизоидным расстройствам.

— У людей, у которых имеется генетическая предрасположенность к шизофрении и семейный анамнез к нему положительный, при переживании подобных стрессов может проявиться шизоидная психопатия, или, как ее еще называют, расстройство личности, — подчеркнул эксперт.

Проявление психопатии сопровождается отрывом человека от реальности, уходом в себя и нежеланием выстраивать коммуникацию с окружающими:

— Человек начинает испытывать слуховые, вербальные галлюцинации, ему постоянно кажется, что его преследуют. В отдельных ситуациях у больного меняются обонятельные и вкусовые ощущения. И все эти процессы являются последствием пережитого тяжелого заболевания. И не важно что это — коронавирус или любая другая хворь.

В заключение специалист подчеркнул, что шизоидное состояние возникает при условии генетической предрасположенности. У здорового человека, чей семейный анамнез отрицательный к психопатии, недуг развиваться не будет.