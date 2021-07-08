Водолазы начали поиск черных ящиков и тел погибших на месте падения Ан-26 на Камчатке

Фото: МЧС

Начались водолазные работы по поиску тел погибших и бортовых самописцев разбившегося возле Камчатки самолета Ан-26. Об этом в четверг, 8 июля, рассказали в МЧС России.

— Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача — поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды, — отметили в ведомстве.

В поисковых работах задействовано 67 человек и 11 единиц техники, отмечает РИА Новости.

Самолет Ан-26 разбился 6 июля. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Прямо перед заходом на посадку, экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Самолет садился в сложных метеоусловиях, был сильный туман и облачность.

По одной из версий случившегося, причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке, вместо штатной, установленной на Ан-26. Попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность. На 7 июля обнаружены 19 погибших, продолжаются работы по поиску тел.