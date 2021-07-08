Представитель МакSим поделилась прогнозами по выздоровлению певицы

Фото: instagram/maksimartist

В настоящее время рано говорить о динамике лечения певицы МакSим, которая на данный момент находится в состоянии медикаментозной комы. Об этом в четверг, 8 июля, рассказала представитель Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, Яна Богушевская.

Она подчеркнула, что пока не наблюдается улучшений в состоянии певицы. Богушевская добавила, что никаких видимых изменений нет.

— Пока все так же, — уточнила представитель артистки.

По ее словам, врачи отказываются давать прогнозы, поэтому фанаты певицы пока могут лишь надеяться на улучшение состояния ее здоровья, пишет 5-tv.ru.

Ранее директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы улучшилось после того, как у нее побывал священник, который пособоровал и причастил ее.

МакSим отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.