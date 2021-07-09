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Вассерман: Следует увеличить число автобусов на маршрутах, связывающих важные социальные объекты

Павел Гриднев

Общество
Вассерман: Следует увеличить число автобусов на маршрутах, связывающих важные социальные объекты
Фото: Алена Куренова

Публицист и эрудит Анатолий Вассерман уверен в необходимости увеличения числа единиц общественного транспорта на маршрутах, связывающих важные социальные объекты города. Об этом он сообщил в рамках встречи с активистами востока Москвы.

— Число автобусов на маршрутах, связывающих наиболее важные социальные объекты в разных районах города (поликлиники, школы, детские сады, центры социального обслуживания), не должно быть сокращено ни при каких обстоятельствах. Мало того, его следует увеличить. У жителей есть множество целей, задач и нужд. Даже если одна поликлиника на ремонте, всю остальную жизнь района это не отменяет, — заявил Анатолий Вассерман.

Эксперт также подчеркнул, что следует сокращать чрезмерно большие интервалы движения на маршрутах в спальных районах Москвы, отметив, что на еженедельных встречах с жителями ВАО самым острым и актуальным всегда является транспортный вопрос.

— Сколько районов, а картина всегда одна и та же: нехватка автобусов на линии, огромные интервалы движения на маршруте. Еще раз подчеркну, что интервалы движения общественного транспорта в городе не должны превышать 5–7 минут. Это оптимальное время подачи автобуса, чтобы не создавать пробки и обеспечивать комфортную транспортную экосистему внутри района, — добавил Вассерман.

По словам публициста, горожане не должны по часу ждать автобус.

— Интервалы обязаны отвечать запросам жителей. Тратить полчаса–час на ожидание общественного транспорта — недопустимо. Если маршрут связывает два социальных объекта, две поликлиники, как это происходит в районе Ивановское, то он должен быть адаптирован под нужды жителей, — выразил свое мнение эксперт.

Он отметил, что неоднократно обращался с этим вопросом к столичным властям и, если понадобится, готов выступить с предложением по улучшению работы общественного транспорта повторно.

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