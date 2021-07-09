Неизвестные жестоко избили 17-летнего подростка в центре Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2 Карта всех событий

Несовершеннолетний житель Москвы подвергся нападению неизвестных, в результате которого получил серьезные травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 9 июля.

17-летний парень обратился в скорую помощь. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины грудной клетки, растяжение связок сустава, а также множественные ушибы нижних конечностей. По словам молодого человека, травмы ему нанесли неизвестные в районе дома № 6, строение 2, на Пресненской набережной. После оказания помощи пострадавшего отпустили.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что неизвестный избил москвича у дома в западной части столицы.