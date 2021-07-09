Захарова: Россия следит за расследованием убийства президента Гаити

Фото: МИД РФ

Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в пятницу, 9 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого, демонстративного убийства президента Гаити, которое, как мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране, — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что задержание иностранцев в связи с убийством главы Гаити вызывает у РФ серьезную обеспокоенность. Так, например, в ходе расследования полиция задержала около двух десятков подозреваемых, многие из которых оказались гражданами Колумбии. Двое из нападавших имеют американское гражданство.

— Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность: она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы, — добавила представитель МИД.

Она заключила, что Россия надеется не только на поимку убийц президента, но и на то, что полиция Гаити привлечет к ответственности заказчиков преступления. Правоохранительным органам также следует разобраться в истинных причинах произошедшего, пишет ТАСС.

Ранее задержанные американцы назвали причину нападения на президента Гаити.

Напомним, нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью. В результате атаки президент и его жена погибли. После случившегося на территории страны сроком на 15 дней введено военное положение. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения. Именно их показаниями поделился судья. На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента.