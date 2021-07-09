Зеленский назначил телеведущего своим новым пресс-секретарем

Фото: president.gov.ua

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель уволили с поста, ее место займет телеведущий канала «Украина 24». Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 июля.

Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем 34-летнего телеведущего канала «Украина 24» Сергея Никифорова. В настоящее время бывший журналист вливается в рабочий процесс, ранее он уже ездил с украинским лидером в Литву.

Никифоров родился в родном для Зеленского Кривом Роге Днепропетровской области и окончил факультет журналистики Киевского национального университета, пишет ФАН.

Ранее Зеленский в интервью высказался об отсутствии единства между русскими и украинцами после того, как 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин выразил противоположную точку зрения. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера.