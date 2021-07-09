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Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается тяжелой

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается тяжелой
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Эпидемиологическая обстановка в столице остается «крайне тяжелой», несмотря на внешние улучшения по COVID-19. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, для некоторых москвичей ситуацию с коронавирусом в городе можно считать смертельно опасной.

— Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни вначале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение, — пояснил Сергей Собянин.

Глава города призвал жителей и гостей Москвы соблюдать требования Роспотребнадзора и вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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