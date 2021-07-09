Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве спортсмена на юге Москвы

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Присяжные вынесли обвинительный вердикт трем фигурантам дела об убийстве трехкратного чемпиона по тайскому боксу на юге столицы. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, организатор преступления нашел себе двух помощников для убийства. Так, один из них наблюдал за подъездом жилого дома на Нахимовском проспекте, где проживал убитый, другой — находился за рулем автомобиля, на котором скрывались преступники.

Убийство произошло 13 ноября 2019 года: потерпевший вышел на улицу, к нему подбежал один из обвиняемых и выстрелил в голову. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Спортсмен скончался на месте.

В марте 2020 года участники преступления были задержаны. Через год следователи завершили расследование данного дела и передали его в прокуратуру.

— На стадии предварительного расследования соучастники всячески противодействовали установлению обстоятельств совершенного преступления, сообщая противоречивые сведения относительно своего алиби. Однако следствием указанная информация опровергнута и получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность подсудимых к инкриминируемым преступным деяниям, — заключила Иванова.

Ранее «ВМ» писала, что Следственный комитет предъявил обвинения москвичу, который избил свою мать до смерти.