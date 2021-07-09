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Вакцинированным туристам разрешили не соблюдать карантин в Шри-Ланке

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вакцинированным туристам разрешили не соблюдать карантин в Шри-Ланке
Фото: Pexels

Туристам, которые вакцинировались от коронавируса, не нужно соблюдать двухнедельный карантин по прибытии в Шри-Ланку. Соответствующее решение приняли власти страны.

Новые правила распространяются также на путешественников из РФ, которые вакцинировались российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

Несмотря на отсутствие карантина, в первый и седьмой день после прилета туристы должны сделать ПЦР-тесты на коронавирус. Отмечается, что до получения отрицательного результата туристы должны будут жить в специальных отелях, которые не принимают местных жителей, пишет портал Nation News.

Ранее двукратное тестирование на коронавирус отменили для вакцинированных или переболевших россиян при возвращении в РФ. При этом россияне, которые не вакцинировались от коронавируса и не переболели, должны один раз пройти ПЦР-тест в течение трех дней со дня прибытия в РФ. До получения результатов теста россияне должны соблюдать режим изоляции. Ограничить свое передвижение необходимо по месту жительства или пребывания.

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