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Московские врачи за сутки вылечили больше 7 тысяч пациентов с COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили больше 7 тысяч пациентов с COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве за сутки выздоровели 7035 пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу, 10 июля, сообщил Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Новых случаев COVID-19 в столице 5694. За сутки умерли 108 человек, госпитализировано 1610 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 645 человек.

Московские врачи за сутки вылечили больше 7 тысяч пациентов с COVID-19Фото: telegram / Оперштаб Москвы

Общее количество москвичей, которых вылечили от коронавируса врачи, составляет 1 221 776.

Напоминаем, что действенным способом борьбы с пандемией остается вакцинация. Жители столицы могут привиться в городских поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва». В 14 из них снова появилась вакцина «КовиВак», которая закончилась 28 июня. Предварительной записи на прививку не требуется.

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