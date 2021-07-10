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Представитель МакSим заявила, что певице стало лучше, но она еще на ИВЛ

Михаил Алимов

Общество
Представитель МакSим заявила, что певице стало лучше, но она еще на ИВЛ
Фото: instagram/maksimartist

Певице Марине Максимовой, более известной как МакSим, стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ. Об этом в субботу, 10 июля, заявила ее официальный представитель.

— Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжелая: она на аппарате, — рассказала собеседница РИА Новости.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Позже в СМИ появилась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

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