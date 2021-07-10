Слуцкий ответил на вопрос о приглашении его в сборную России

Фото: Instagram/leonid.slutsky

Руководство Российского футбольного союза (РФС) не приглашало главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на работу в сборную России. Об этом он сообщил в субботу, 10 июля.

Тренер уже возглавлял сборную с 2015 по 2016 год. Он также является бывшим наставником голландского «Витесса».

— Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа, — цитирует Слуцкого ФАН.

Он также отметил, что сейчас предпочитает сосредоточиться на том, что действительно ему по силам.

Напомним, 2 июля Черчесов, возглавлявший сборную с 2016 года, провел пресс-конференцию, где сообщил, что остается главным тренером сборной России. Под его руководством российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете. Позже стало известно о том, что главный тренер российской команды покинул свой пост.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020.