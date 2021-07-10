Тишковец рассказал, когда в столицу придут грозы и ливни

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Ливни с грозами ожидаются в столице на следующих выходных. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в субботу, 10 июля.

— Крышку парникового котла все-таки «сорвет» в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы, отдельные внутримассовые кучево-дождевые облака во второй половине недели не в счет, что немного освежит воздух к воскресенью до плюс 25–30, — рассказал он.

По словам синоптика, блокирующий антициклон будет господствовать в течение двух недель, такое долгожительство среди антициклонов встречается лишь в 1 проценте случаев.

Он отметил, что вероятность осадков вырастет в последние десять дней июля, однако дожди будут кратковременными. Согласно прогнозу, выпадет лишь 15–20 миллиметров осадков, что соответствует половине положенной нормы.

— Ну, а значит, июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее Тишковец рассказал, что в столице ожидаются три тепловых рекорда — 13, 15 и 16 июля. По его словам, причина аномальной жары, установившейся на большей части европейской части России, заключается в блокирующем антициклоне. Синоптик отметил, что зной сохранится еще как минимум на неделю. Так, ночами температура воздуха будет держаться в диапазоне 16–21 градусов тепла, а днем столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 30–35 градусов.