Возбуждено дело по факту гибели мужчины из-за обвала грунта в Новой Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Московский, деревня Мешково Карта всех событий

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту гибели мужчины из-за обвала грунта. Об этом сообщается в субботу, 10 июля, на сайте ГУ СК по Москве.

При проведении земельных работ на частном участке в деревне Мешково поселения Московское в Новой Москве произошел обвал грунта, в результате 48-летний мужчина погиб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что обвал грунта произошел в столичном районе Внуково, в результате чего человека засыпало песком.