Возбуждено дело по факту гибели мужчины из-за обвала грунта в Новой Москве
Московские следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту гибели мужчины из-за обвала грунта. Об этом сообщается в субботу, 10 июля, на сайте ГУ СК по Москве.
При проведении земельных работ на частном участке в деревне Мешково поселения Московское в Новой Москве произошел обвал грунта, в результате 48-летний мужчина погиб.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что обвал грунта произошел в столичном районе Внуково, в результате чего человека засыпало песком.