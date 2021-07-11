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«Колыбель фашизма»: украинский парламентарий оценил политику Зеленского

Илья Ашуров

В мире
«Колыбель фашизма»: украинский парламентарий оценил политику Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский способствует развитию в стране националистических настроений, что в свою очередь может привести к фашизму. Об этом заявил депутат украинского парламента Илья Кива.

Подобное мнение парламентарий высказал после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Зеленского «первым президентом национал-патриотом». По мнению Кивы, ничего хорошего эта характеристика в себе не заключает, а политика главы государства может привести к «созданию гетто для евреев и очищению украинской земли от русских».

— Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе! — цитирует Киву ФАН.

Ранее Зеленский в интервью высказался об отсутствии единства между русскими и украинцами после того, как 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин выразил противоположную точку зрения. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера.

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