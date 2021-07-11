Два сухих фонтана установят у нового входа в Московский зоопарк

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В нескольких метрах от станции метро «Баррикадная» строят дополнительный вход в Московский зоопарк. В ходе благоустройства территории вокруг нового объекта установят два сухих фонтана. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новый вход в зоосад будет представлять собой двухэтажный павильон, внутри которого будут находиться турникеты и билетные кассы.

— Входная группа — логическое продолжение сложившегося ансамбля зданий зоопарка. Строительные работы планируется завершить во второй половине этого года. Сейчас окончены монолитные работы, началась финальная отделка внутренних помещений, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Также на территории организации реконструируют пешеходный переход через Большую Грузинскую улицу — он соединит старую территорию зоопарка с новой.

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2022 году на севере столицы введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации.