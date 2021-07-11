Около 68 тысяч иностранцев вакцинировались от COVID-19 в Москве

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В Москве вакцинацию от коронавируса прошли около 68 тысяч иностранных граждан. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иностранцы могут сделать прививку от COVID-19 в пункте вакцинации, который находится в «Лужниках». По данным оперштаба, за первые четыре дня с момента его открытия прививку в нем сделали 24 тысячи человек.

— Всего в столице 68 тысяч иностранных горожан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении штаба.

Новый центр вакцинации от коронавируса открылся в «Лужниках» 7 июля. Он предназначен в основном для приема иностранцев. Пропускная способность центра составляет около 15 тысяч человек в день.

Кроме того, иностранные граждане могут сделать прививку еще в 25 столичных поликлиниках, а также в миграционном центре, расположенном в деревне Сахарово.

Стоимость услуг вакцинации в столице — 1,3 тысячи рублей. Вакцинацию проводят препаратом «Спутник Лайт», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что не получившим вакцину «КовиВак» москвичам предложили запись на другой день.