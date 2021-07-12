Дополнительный период ЕГЭ стартовал в России

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С понедельника, 12 июля, в России начинается дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он продлится до субботы, 17 июля, включительно.

Как уточнили в Рособрнадзоре, сдавать экзамены в дополнительный период будут свыше 2,7 тысячи человек, в том числе более 1,4 тысячи выпускников текущего года. Среди них — школьники, которые пропустили основной период ЕГЭ по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.

Согласно графику, 12 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 13 июля выпускники сдадут экзамен по русскому языку. 14 июля состоятся экзамены по обществознанию, химии, физике, математике профильного уровня, информатике и ИКТ, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 17 июля запланирован резервный день по всем предметам.

Для сдачи экзаменов организовано 222 пункта, включая шесть на дому и один на базе медицинского учреждения. К работе привлечены около пяти тысяч организаторов и технических специалистов, 259 медицинских работников, 334 общественных наблюдателя, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее из правительственного доклада о реализации государственной политики в сфере образования в 2021 году стало известно, что выпускники школ будут сдавать Единый государственный экзамен в 2022 году по новым экзаменационным моделям. В частности, в 2022 году одиннадцатиклассники сдадут ЕГЭ по новым моделям контрольных измерительных материалов, основанных на ФГОС среднего общего образования. В последующие годы модели будут изменяться с учетом результатов экзаменов.