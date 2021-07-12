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Менеджер МакSим отреагировала на акцию фанатов «Спартака» в поддержку певицы

Анастасия Колоскова

Общество
Менеджер МакSим отреагировала на акцию фанатов «Спартака» в поддержку певицы
Фото: instagram/maksimartist

Фанаты московского «Спартака» у одного из баров в Екатеринбурге устроили акцию, чтобы поддержать находящуюся в тяжелом состоянии певицу Марину Максимову, более известную как МакSим. Они исполнили хит «Знаешь ли ты». Видео появилось в Instagram-аккаунте ресторатора Евгения Кексина.

— Песня «Знаешь ли ты» является неформальным гимном, которую всегда поют на стадионе и в барах. В этот раз мы решили спеть ее, потому что Марина находится в больнице, и мы все хотим, чтобы она скорее выздоровела, — отметил автор публикации.

На ролик отреагировала генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова.

— Спасибо вам за поддержку. С такими болельщиками мы обязаны поправиться, — написала она в комментарии под видео.

Пользователи Сети также поддержали болельщиков.

«До мурашек», «Это самое крутое, что я видела за последние дни. Пацаны, спасибо», «Ребята, вы просто огонь. МакSим – выздоравливай», — прокомментировали публикацию фолловеры.

Ранее, в субботу, 10 июля, официальный представитель певицы сообщил, что МакSим стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Позже в СМИ появилась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

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