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Арзамасова с мамой и пасынком поддержала Авербуха на выступлении

Анастасия Колоскова

Общество
Арзамасова с мамой и пасынком поддержала Авербуха на выступлении
Фото: instagram/liza_arzamasova

Фигурист и продюсер Илья Авербух представил в Сочи премьеру ледового спектакля «Анна Каренина», в которой приняли участие многие звездные фигуристы. Среди зрителей были и беременная жена Авербуха Лиза Арзамасова вместе со своей мамой, а также его 17-летний сын Мартин.

В своем Instagram-аккаунте 47-летний Авербух разместил фотографию родственников на зрительской трибуне.

— Спасибо моей любимой группе поддержки за то, что были рядом в один из самых важных дней в моей жизни! — подписал он снимок.

По словам продюсера, проект «Анна Каренина» стал самым масштабным в ледовом пространстве. В нем приняли участие более ста человек, среди которых Оксана Домнина, Максим Шабалин, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева и другие.

— Это было прекрасно! Сегодня еще раз буду смотреть, а потом еще раз, а потом еще и еще! — написала артистка мужу.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова рассказала о взаимоотношениях с сыном своего мужа, который в настоящее время проживает вместе с ними, назвав их товарищескими.

Напомним, в декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

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