Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Состояние певицы МакSим снова ухудшилось

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Состояние певицы МакSим снова ухудшилось
Фото: instagram/maksimartist

Состояние здоровья российской певицы МакSим снова ухудшилось, у звезды снова берут анализ крови. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказала подруга артистки.

По ее словам, специалисты опять сделали певице анализ КТ.

— Обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс, — сказала девушка в разговоре с «КП».

Она предположила, что у ее знаменитой подруги начался сепсис. Собеседница издания подытожила, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить состояние певицы.

Ранее Менеджер МакSим отреагировала на акцию фанатов «Спартака» в поддержку певицы.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Позже в СМИ появилась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

Читайте также:
здоровьеМакSимпевица
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте