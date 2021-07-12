Состояние певицы МакSим снова ухудшилось

Фото: instagram/maksimartist

Состояние здоровья российской певицы МакSим снова ухудшилось, у звезды снова берут анализ крови. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказала подруга артистки.

По ее словам, специалисты опять сделали певице анализ КТ.

— Обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс, — сказала девушка в разговоре с «КП».

Она предположила, что у ее знаменитой подруги начался сепсис. Собеседница издания подытожила, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить состояние певицы.

Ранее Менеджер МакSим отреагировала на акцию фанатов «Спартака» в поддержку певицы.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Позже в СМИ появилась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.