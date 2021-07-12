Агент МакSим опровергла слухи о сепсисе и критическом состоянии певицы

Фото: instagram/maksimartist

Представитель певицы Марины Максимовой, более известной как МакSим, Яна Богушевская опровергла информацию об ухудшении состояния артистки и развившемся у нее сепсисе, которую сообщила якобы подруга певицы. Она отметила, что никто из друзей Максимовой не мог об этом рассказать.

Богушевская призвала не доверять сообщениям в СМИ о МакSим, которые не подтверждены ею как агентом или членами семьи певицы. Она отметила, что никто из близкого круга артистки не способен на хайп в связи с ее бедой. Помимо этого, она уточнила, что доступ к медицинским показателям есть только у родителей исполнительницы.

— У Марины очень ограниченный круг друзей. Они не дают интервью и никакой связи с докторами не имеют. С докторами имеют связь только мама Марины и папа. Если какая-то подруга Марины кому-то что-то говорит, это с разрешения самой Марины или меня как ее представителя, и, как правило, указывается фамилия, — приводит слова Богушевской Пятый канал.

Согласно последним данным, которые в субботу, 10 июля, предоставила сама Богушевская, МакSим стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на подругу Марины Максимовой, что в легких певицы развился гнойно-воспалительный процесс.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Позже в СМИ появилась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.