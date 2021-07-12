Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В оперштабе заявили о 40-процентном резерве мощностей пунктов вакцинации в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
В оперштабе заявили о 40-процентном резерве мощностей пунктов вакцинации в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве свободны на 40 процентов. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает оперштаб столицы.

В сообщении напомнили, что на выполнение требования о вакцинации 60 процентов сотрудников предприятий у горожан осталось три дня.

В настоящее время в Москве работает свыше 300 прививочных центров. На базе поликлиник функционируют 119 центров вакцинации. Посетить их можно до 22:00. Без предварительной записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва». Там специалисты принимают горожан с 08:00 до 22:00 официально, а по факту — до последнего посетителя. Сделать прививку от COVID-19 также можно в семи центрах госуслуг «Мои документы» и в торгово-развлекательных центрах. Один из самых крупных в Европе прививочных пунктов был открыт в Гостином Дворе. Сделать там прививку можно с 08:30. Центр может вмещать до 50 пациентов одновременно. В сутки в этом пункте могут вакцинироваться до семи тысяч человек.

Для вакцинации иностранцев в Москве работает крупный прививочный пункт в «Лужниках». Его пропускная способность — свыше 15 тысяч посетителей в день, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Читайте также:
коронавирусМосквавакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте