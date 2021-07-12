В оперштабе заявили о 40-процентном резерве мощностей пунктов вакцинации в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве свободны на 40 процентов. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает оперштаб столицы.

В сообщении напомнили, что на выполнение требования о вакцинации 60 процентов сотрудников предприятий у горожан осталось три дня.

В настоящее время в Москве работает свыше 300 прививочных центров. На базе поликлиник функционируют 119 центров вакцинации. Посетить их можно до 22:00. Без предварительной записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва». Там специалисты принимают горожан с 08:00 до 22:00 официально, а по факту — до последнего посетителя. Сделать прививку от COVID-19 также можно в семи центрах госуслуг «Мои документы» и в торгово-развлекательных центрах. Один из самых крупных в Европе прививочных пунктов был открыт в Гостином Дворе. Сделать там прививку можно с 08:30. Центр может вмещать до 50 пациентов одновременно. В сутки в этом пункте могут вакцинироваться до семи тысяч человек.

Для вакцинации иностранцев в Москве работает крупный прививочный пункт в «Лужниках». Его пропускная способность — свыше 15 тысяч посетителей в день, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.