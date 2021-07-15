Уголовное дело не будут возбуждать против женщины, укусившей полицейского в МФЦ

Фото: МВД

Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая укусила полицейского в МФЦ при ее задержании. Об этом в четверг, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая якобы применила насилие 25 июня к полицейским в МФЦ района Хорошевский, — сообщил источник «ВМ».

По его словам, на момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении ею преступления. Несмотря на это, женщина не уйдет от административной ответственности по нескольким статьям. В том числе и за отказ надеть средства индивидуальной защиты, ставший причиной начавшегося конфликта, который привел к ее задержанию.

Инцидент произошел 25 июня на улице Куусинена в северной части Москвы. Женщина отказалась надевать маску, находясь в помещении МФЦ. Из-за этого сотрудникам многофункционального центра пришлось вызвать полицию.

По словам представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве, при задержании женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

Похожий случай произошел в ноябре 2020 года. Пьяная женщина несколько раз ударила и укусила полицейского, который задержал ее. Инцидент произошел в патрульной машине, которая везла женщину в отделение полиции.