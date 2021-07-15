Москвичу, заселившемуся в хостел с COVID-19, назначили 10 месяцев ограничения свободы

Фото: пресс-служба суда

Москвича приговорили к десяти месяцам ограничения свободы за то, что он заселился в хостел при наличии положительного теста на коронавирус. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 15 июля.

Мужчину выписали из больницы после COVID-19 в середине апреля для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Однако сидеть дома мужчина не собирался. Он предоставил ложные сведения об адресе проживания.

После этого он заселился в хостел на юго-востоке города, где проживало 20 человек, умолчав о своем диагнозе. После возбуждения уголовного дела он скрылся, но в мае подозреваемого обнаружили и доставили в следственные органы. Он признал вину в полном объеме, уточнила Нефедова.

15 июля суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Другое дело завели в отношении мужчины, который предъявил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 на портале «Госуслуги», чтобы посещать заведения общепита в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Роскомнадзор в течение года удалил или заблокировал 399 различных сайтов по продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса и поддельных QR-кодов.