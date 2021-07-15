В МЧС рассказали, как долго в Москве продлится непогода

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московский главк МЧС предупредил жителей столицы, что гроза, дождь и град продлятся в городе до конца 15 июля. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

В период предупреждения в Москве также будет бушевать ветер до 18 метров в секунду.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час, с сохранением до конца суток 15 июля местами в г. Москве сохранится гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, — говорится в сообщении.

Водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию с другими машинами и не прибегать к маневрированию на дороге. Москвичам также не следует парковать свой транспорт рядом с деревьями. Пешеходам необходимо обходить шаткие и неустойчивые конструкции. Прятаться от дождя под деревьями также не рекомендуется.

Сильный дождь с градом и грозой настиг столичный регион в четверг, 15 июля, примерно в 13:00.

Осадки наблюдаются в Краснознаменске, Химках и Одинцове. Дождь также может пройти в Зеленограде и в различных районах Москвы — от Северного до Юго-Западного.

Ливень с грозой сопровождается сильным ветром.