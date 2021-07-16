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Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал ТАСС источник в авиационных службах.

На борту находились 13 пассажиров. Самолет направлялся из Кедрового в Томск. Он до сих пор не вышел на связь с диспетчерами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заместитель директора и технический директор ООО «Аэропорт-Томск» Иван Михеев.

— Пока не удается связаться с экипажем. Уточняются все данные, поиски продолжаются, — проинформировал Михеев.

Ранее стало известно, что Ан-28, на борту которого было 13 человек, исчез с радаров. Согласно имеющейся информации, связь с экипажем в последний раз была в 12:00. По предварительным данным, самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе.

Аналогичный случай произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота: он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета. На месте поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела 19 погибших.