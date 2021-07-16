Обязательные QR-коды для кафе и ресторанов отменят в Подмосковье

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В Подмосковье с понедельника, 19 июля, отменяют QR-коды для заведений общепита. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе начинают смягчать антиковидные меры. Губернатор отметил, что в заведениях нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на отмену системы обязательных QR-кодов. Так, с 19 июля QR-коды будут носить рекомендательный характер.

— С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны, — подчеркнул губернатор

Андрей Воробьев поблагодарил жителей и гостей региона за ответственность. По его словам, вакцинация и соблюдение антиковидных мер позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в регионе. Губернатор уточнил, что первым компонентом вакцины в Подмосковье привилось более 2,4 миллиона человек, что составляет почти 40 процентов от совершеннолетних жителей региона.

Кроме того, Воробьев выразил благодарность ресторанам и кафе, которые поддержали нововведение и помогли улучшить эпидемиологическую обстановку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Система обязательных QR-кодов перестанет действовать в Москве также с 19 июля, через 21 день после введения. Кроме того, ресторанам и кафе в столице разрешили вернуться к работе по ночам. Внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 28 июня организации общественного питания в Москве и Подмосковье стали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.