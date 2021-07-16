Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обязательные QR-коды для кафе и ресторанов отменят в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Обязательные QR-коды для кафе и ресторанов отменят в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Подмосковье с понедельника, 19 июля, отменяют QR-коды для заведений общепита. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе начинают смягчать антиковидные меры. Губернатор отметил, что в заведениях нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на отмену системы обязательных QR-кодов. Так, с 19 июля QR-коды будут носить рекомендательный характер.

— С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны, — подчеркнул губернатор

Андрей Воробьев поблагодарил жителей и гостей региона за ответственность. По его словам, вакцинация и соблюдение антиковидных мер позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в регионе. Губернатор уточнил, что первым компонентом вакцины в Подмосковье привилось более 2,4 миллиона человек, что составляет почти 40 процентов от совершеннолетних жителей региона.

Кроме того, Воробьев выразил благодарность ресторанам и кафе, которые поддержали нововведение и помогли улучшить эпидемиологическую обстановку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Система обязательных QR-кодов перестанет действовать в Москве также с 19 июля, через 21 день после введения. Кроме того, ресторанам и кафе в столице разрешили вернуться к работе по ночам. Внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 28 июня организации общественного питания в Москве и Подмосковье стали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Читайте также:
коронавируспандемияПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте